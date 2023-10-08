Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Накануне вечером власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций, сообщило 8 октября издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю, выпустив более двух тысяч ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне», израильтян призвали оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ. Жителей севера Израиля 8 октября призвали покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном.

Нетаньяху 8 октября объявил о завершении армией страны первой фазы операции «Железные мечи» и уничтожении большей части палестинских боевиков, на фоне обстрелов проникнувших в страну. Глава израильского правительства отметил, что страна вступает в долгую и тяжёлую войну, и возложил на ХАМАС ответственность за её начало.

По последним данным, количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 400 человек. Как сообщила израильская телерадиокомпания Kan, ещё более двух тыс. человек получили ранения. От ответных ударов в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 ранены.