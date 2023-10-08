Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Количество погибших из-за нападения палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль мирных израильтян превысило 600 человек. Об этом 8 октября сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Сообщается также, что ещё более двух тысяч человек получили ранения. По словам местных чиновников, эти цифры не окончательные и количество погибших и раненых при нападении ХАМАС на страну будет расти.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 октября сообщалось, что число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 400 человек, ранения получили ещё более двух тысяч человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло удар ракетами по израильской территории и заняло несколько населённых пунктов в Израиле. В ответ израильская армия атаковала объекты палестинцев в секторе Газа. По информации СМИ, в ходе обострения палестино-израильского конфликта боевики движения вторглись в 22 населённых пункта, некоторые израильтяне попали в плен.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 8 октября рассказал о завершении израильской армией первой фазы операции «Железные мечи» и заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые на фоне обстрелов проникли на территорию страны. Вечером того же дня Нетаньяху объявил о переходе Израиля к состоянию войны и начале крупных военных операций.