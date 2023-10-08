Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Израильская армия завершила первую фаза операции «Железные мечи» против радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Он отметил, что войска еврейского государства уничтожили большую часть сил палестинцев, проникших в страну. Кроме того, глава правительства сообщил, что армия Израиля переходит в наступление, которое будет продолжаться «без оговорок и передышек».

Нетаньяху подчеркнул, что страна вступает в долгую и тяжелую войну. По его словам, в конфликте виновато ХАМАС, которое спровоцировало «смертоносную атаку».

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинские радикалы начали ракетный обстрел территории Израиля, а после они захватили несколько израильских поселений и взяли в плен группу израильских военнослужащих. Армия еврейского государства смогла отвоевать часть этих населённых пунктов.

Израильская авиация также нанесла серию ударов по объектам, расположенным в секторе Газа. Кроме того, войска Израиля создали на территории этого палестинского анклава закрытую военную зону.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эскалация конфликта между сторонами носит небывалый характер, а наблюдаемый процесс позволяет говорить, что ситуация вряд ли разрешится в ближайшие дни.