Берлин, 8 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. После акции протеста против политики Израиля, организованной в Берлине пропалестинской структурой «Самидун», задержали 40 человек, сообщил 8 октября немецкий таблоид Bild.

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Правоохранители сообщили, что организаторы накануне, 7 октября, провели демонстрацию в районе Нойкёльн.

Началась акция с того, что участники раздавали сладкую выпечку. Затем они перешли к скандированию антисемитских лозунгов, и правоохранители разогнали демонстрантов, которые в ответ бросали камни и бутылки.

Двое сотрудников полиции получили лёгкие ранения. Силовики доставили в участок 40 человек. По итогам задержаний полиция возбудила 36 дел об административных правонарушениях.

Израильская армия утром 7 октября сообщила, что со стороны сектора Газа идёт массированный ракетный обстрел. По Израилю выпустили более двух тысяч ракет. Глава правительства страны Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, развязав войну.

Армия обороны Израиля начала наносить ответные удары в рамках операции «Железные мечи», первая фаза которой завершилась сегодня утром. С обеих сторон число погибших исчисляется сотнями (в Израиле в результате ракетных атак погибли 600 человек), пострадавших — тысячами.

Россиян призвали не ездить в Израиль, пока в стране не наладится обстановка. Турагентствам Минэкономразвития предложило пока не продавать туры в страну.