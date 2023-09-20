Утром 20 сентября на четвёртом этаже жилого дома в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. «В девятиэтажном доме обрушились третий и четвёртый этажи», — проинформировали в пресс-службе МЧС.

По последним данным спасательных служб, при взрыве погибли четыре человека, медпомощь потребовалась семи пострадавшим, сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Из дома эвакуировали 170 жильцов. Сотрудники МЧС оперативно начали разбирать завалы, одного человека, пожилую женщину, спасли, она смогла сама добраться до носилок.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

©РИА Новости/Кирилл Каллиников

МЧС России/ТАСС

МЧС России/ТАСС

Под завалами остаются люди, сообщил около полудня губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — рассказал подмосковный руководитель.

Максим Григорьев/ТАСС

Максим Григорьев/ТАСС

РИА Новости/Кирилл Каллиников

По уточнённым данным, произошло два обрушения — первое собственно после взрыва газа около половины девятого утра, а затем — уже во время работ по разбору завалов. «Под завалами оказались спасатели», — сообщил Telegram-канал «112». Позже стало известно, что речь идёт от трёх сотрудниках спасательных служб. «Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам», — около 12:00 сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС. Представитель Центра медицины катастроф уточнил: состояние пострадавших спасателей оценивается как тяжелое, один находится в сознании.

©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Максим Григорьев/ТАСС

По словам губернатора Воробьева, взрывная волна повредила несколько припаркованных возле пострадавшего дома автомобилей и квартиры в соседних зданиях.

По факту взрыва газа Следственный комитет возбудил уголовное дело — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.