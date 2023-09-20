Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе унёс жизни нескольких человек
Утром 20 сентября на четвёртом этаже жилого дома в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. «В девятиэтажном доме обрушились третий и четвёртый этажи», — проинформировали в пресс-службе МЧС.
По последним данным спасательных служб, при взрыве погибли четыре человека, медпомощь потребовалась семи пострадавшим, сообщил Telegram-канал «112».
Из дома эвакуировали 170 жильцов. Сотрудники МЧС оперативно начали разбирать завалы, одного человека, пожилую женщину, спасли, она смогла сама добраться до носилок.
Под завалами остаются люди, сообщил около полудня губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — рассказал подмосковный руководитель.
По уточнённым данным, произошло два обрушения — первое собственно после взрыва газа около половины девятого утра, а затем — уже во время работ по разбору завалов. «Под завалами оказались спасатели», — сообщил Telegram-канал «112». Позже стало известно, что речь идёт от трёх сотрудниках спасательных служб. «Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам», — около 12:00 сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС. Представитель Центра медицины катастроф уточнил: состояние пострадавших спасателей оценивается как тяжелое, один находится в сознании.
По словам губернатора Воробьева, взрывная волна повредила несколько припаркованных возле пострадавшего дома автомобилей и квартиры в соседних зданиях.
По факту взрыва газа Следственный комитет возбудил уголовное дело — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.