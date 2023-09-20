Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. После взрыва газа в городе Балашихе в Подмосковье возбудили уголовное дело, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального управления СК РФ.

МЧС России/ТАСС

«В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности [статья 238 УК РФ]», — сообщили в ведомстве.

По данным Следственного комитета, взрыв в Балашихе прогремел в 08:25 мск в квартире на четвёртом этаже многоэтажного жилого дома. Произошёл хлопок газовоздушной смеси.

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На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Сотрудники экстренных служб проводят разбор завалов. Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС, взрыв газа произошёл на улице Октябрьской в доме №10. В газифицированном девятиэтажном доме обрушились третий и четвёртый этажи.

Несколько квартир получили повреждения в результате взрыва, сообщил Telegram-канал «Балашиха онлайн». В квартире, где прогремел взрыв, выбило окно.