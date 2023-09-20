Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Женщина и ребёнок находятся под завалами дома в Балашихе, где утром 20 сентября произошёл взрыв газа, сообщил глава Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил Воробьёв.

Губернатор также сообщил, что взрывная волна повредила несколько припаркованных возле пострадавшего дома автомобилей и квартиры в соседних зданиях. Он выразил соболезнования семьям погибших — погибли два человека.

Воробьёв сообщил также, на месте работают три пункта временного размещения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834241" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожилую женщину вызволили спасатели из-под завалов в Балашихе

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС, три человека погибли, ещё четверо получили ранения после взрыва газа, который прогремел в 08:25 мск в Балашихе в девятиэтажном многоквартирном доме.

Из дома эвакуировали 170 жильцов. Сотрудники МЧС оперативно начали разбирать завалы, одного человека, пожилую женщину, спасли, она смогла сама добраться до носилок.

По факту ЧП в Балашихе СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.