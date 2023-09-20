Под завалами дома в Балашихе остаются женщина и ребёнок
Под завалами дома в Балашихе остаются женщина и ребёнок, сообщил Воробьёв
Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Женщина и ребёнок находятся под завалами дома в Балашихе, где утром 20 сентября произошёл взрыв газа, сообщил глава Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели», — сообщил Воробьёв.
Губернатор также сообщил, что взрывная волна повредила несколько припаркованных возле пострадавшего дома автомобилей и квартиры в соседних зданиях. Он выразил соболезнования семьям погибших — погибли два человека.
Воробьёв сообщил также, на месте работают три пункта временного размещения.
Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС, три человека погибли, ещё четверо получили ранения после взрыва газа, который прогремел в 08:25 мск в Балашихе в девятиэтажном многоквартирном доме.
Из дома эвакуировали 170 жильцов. Сотрудники МЧС оперативно начали разбирать завалы, одного человека, пожилую женщину, спасли, она смогла сама добраться до носилок.
По факту ЧП в Балашихе СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.