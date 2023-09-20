Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл 20 сентября в жилом доме в городе Балашихе (Московская область), на двух этажах произошло обрушение, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«В девятиэтажном доме произошёл хлопок — обрушились третий и четвёртый этажи. Дом газифицирован», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения МЧС прибыли на место ЧП.

Ведомство уточнило, что сообщение о пожаре в доме №10 на улице Октябрьской в Балашихе поступило в МЧС в 08:30 мск.