Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Пожилую женщину извлекли из-под завалов после взрыва газа в Балашихе в Подмосковье, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС.

РЕН ТВ

Она самостоятельно, в сопровождении сотрудников МЧС, дошла до носилок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834240" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожилую женщину вызволили спасатели из-под завалов в Балашихе

«Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, и передали её медикам», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Балашихе на Октябрьской улице прогремел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Часть дома на третьем и четвёртом этажах обрушилась.

В результате два человека погибли (один — по дороге в больницу), ещё двоих госпитализировали. В МЧС сообщили, что под завалами находятся два человека.

СК в рамках возбуждённого уголовного дела выясняет все обстоятельства случившегося. МЧС продолжает разбор завалов.