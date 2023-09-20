Из-под завалов после взрыва газа в доме в Балашихе достали пожилую женщину
Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Пожилую женщину извлекли из-под завалов после взрыва газа в Балашихе в Подмосковье, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС.
Она самостоятельно, в сопровождении сотрудников МЧС, дошла до носилок.
«Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, и передали её медикам», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Балашихе на Октябрьской улице прогремел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Часть дома на третьем и четвёртом этажах обрушилась.
В результате два человека погибли (один — по дороге в больницу), ещё двоих госпитализировали. В МЧС сообщили, что под завалами находятся два человека.
СК в рамках возбуждённого уголовного дела выясняет все обстоятельства случившегося. МЧС продолжает разбор завалов.