По меньшей мере 1037 человек погибли в результате мощнейшего землетрясения, случившегося в Марокко, ещё 1024 получили ранения, 720 пострадавших пребывают в критическом состоянии. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе горного хребта Высокий Атлас. Число жертв продолжает расти.

Катаклизм разрушил здания в некоторых районах, нарушил работу электросетей и заблокировал дороги. Жителям городов вынужденно пришлось покинуть дома, некоторые ночевали прямо на улицах.

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Наибольшее количество жертв зафиксировали в провинциях и муниципалитетах Эль-Хаус, Марракеш, Уарзазат, Азилаль, Чичуа и Тарудант.

Марракеш оказался ближайшим к эпицентру городом. Его старый квартал, Медина, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Xinhua/Global Look Press

Xinhua/Global Look Press

Khadija Benabbou/Global Look Press

Спасатели продолжают разбор завалов после землетрясения. О готовности помочь Марокко объявили Франция, Индия и Евросоюз.

Khadija Benabbou/Global Look Press

Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

МИД России заявил об отсутствии среди пострадавших россиян.