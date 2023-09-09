Москва, 9 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи мощным землетрясением. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны», — указал глава государства.

Он также добавил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко.

Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября (01:11 мск 9 сентября). Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш — Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,9, его эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Сейсмологи Геологического центра США указали магнитуду землетрясения 6,8.

На данный момент известно о как минимум 632 жертвах сейсмособытия. Десятки людей погибли в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант. Кроме того, власти подтвердили информацию о 329 пострадавших. Все раненые находятся в больницах.

В пострадавших от землетрясения районах наблюдаются проблемы с энергоснабжением и мобильной связью. В Марракеше и в Агадире — крупных туристических центрах страны — зафиксировали обрушения и повреждения зданий и различных построек. Спасательные службы приступили к разбору завалов, пострадавшие продолжают поступать в медицинские центры страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность оказать всю возможную помощь Марокко в связи с произошедшим землетрясением.