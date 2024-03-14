Материалы с тегом «Землетрясение»
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 14 марта сообщило национальное метеорологическое управления страны. Отмечается, что эпицентр находился в префектуре Фукусима. Также подземные толчки ощущались в Токио. Сейсмологи объявили угрозу цунами для...
14 марта 2024
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Около берегов Индонезии и Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 8 марта сообщил на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 146 км в юго-восточном направлении от города Мати на Филиппинах, в котором...
8 марта 2024
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали сейсмологи у побережья Курильских островов. Об этом 8 марта сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки зафиксированы в 01:59 мск у побережья Курильских островов. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 53 километрах от острова...
8 марта 2024
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в китайской провинции Цинхай
В Китае в провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил 5 марта Китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки зафиксированы в уезде Дзаде в 05:07 мск. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,52 градуса северной широты и 93,01 градуса восточной долготы...
5 марта 2024
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи на западе Турции, в турецкой провинции Чанаккале. Об этом 4 марта сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземный толчок зафиксирован около 21:38 мск, эпицентр находился около населённого пункта Енидже...
4 марта 2024
К югу от Алма-Аты произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана. «Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Жители города...
4 марта 2024
Землетрясение произошло в турецкой провинции Измир
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали сейсмологи в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. Об этом 25 февраля сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в 20:09 мск. Очаг землетрясения располагался в акватории...
25 февраля 2024
Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло у границ Китая и Киргизии
Землетрясение магнитудой до 5,9 зарегистрировали китайские сейсмологи у границ Китая, Казахстана и Киргизии. Об этом 25 февраля сообщает китайский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в 12:15 по местному времени (07:15 мск) на северо-западе...
25 февраля 2024
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
На территории Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС. «От Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация о том, что в 08:47 (мск) в Агульском районе, в 14 километрах от населённого пункта Яркуг на...
20 февраля 2024
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Республике Алтай
В Республике Алтай 10 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Интенсивность в эпицентре составила 6,4. Землетрясение произошло в 140 км от Горно-Алтайска и 70 км от города Риддера (Казахстан). Подземный толчок зафиксировали в...
10 февраля 2024
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил 10 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 03:22 по Всемирному координированному времени (06:22 мск). Эпицентр располагался в 29 км...
10 февраля 2024
Учёные рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение
Учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Подробности недавнего исследования «Газете.Ru» представил старший научный сотрудник и один из авторов исследования Дмитрий Левков. Так, частицы лёгкой тёмной материи, невидимой для любых...
9 февраля 2024
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части США, на территории штата Оклахома. Данные об этом приводит 3 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ). Подземный толчок зарегистрировали в 05:24 по времени UTC (08:24 мск). Эпицентр находился...
3 февраля 2024
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Гватемале в районе города Эскуинтлы 27 января произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к юго-востоку от Эскуинтлы. В городе проживают порядка 103 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на...
27 января 2024
Возле турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Эгейском море в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1, передал 27 января телеканал TRT Haber. Как сообщили в турецком департаменте по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 8:19 мск. Подземный толчок зафиксировали в заливе Кушадасы. Очаг землетрясения залегал на глубине восемь...
27 января 2024
В Алма-Ате сейсмологи зарегистрировали два землетрясения за ночь
Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Алма-Ате в ночь на 25 января, эпицентры обоих располагались на территории Китая. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области Казахстана. Сеть из пяти сейсмических станций зафиксировала первый подземный толчок 25 января...
25 января 2024
В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5
В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом 24 января сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ). По его информации, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 29 км в юго-западном направлении от Краснодара, очаг залегал на глубине 23,2...
новость часа
24 января 2024
После землетрясения в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека
После землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью, сообщили 23 января в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана. «В Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека с различными формами травм, лёгкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления...
23 января 2024
В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов
В Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных жомов, в квартирах которых качались люстры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города. Речь идёт о 17-этажных домах по адресам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109. «МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация...
23 января 2024
В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов
В Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных жомов, в квартирах которых качались люстры. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города. Речь идёт о 17-этажных домах по адресам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109. «МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация...
23 января 2024