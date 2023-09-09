Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Готовность оказать всю возможную помощь Марокко в связи с произошедшим там землетрясением выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом политик сообщил 9 сентября в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Чрезвычайно огорчен гибелью людей из-за землетрясения в Марокко. В этот трагический час мои мысли с народом Марокко. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее. Индия готова предложить Марокко всю возможную помощь в это трудное время», — написал Моди.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 23:11 по местному времени 8 сентября (01:11 мск 9 сентября). Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах на юго-запад от Марракеша.

После основного толчка сейсмологи зафиксировали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным МВД Марокко, жертвами землетрясения стали 296 человек, ещё 153 человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В районах, пострадавших от землетрясения, наблюдаются проблемы с энергоснабжением и мобильной связью. В крупных туристических центрах страны Марракеше и Агадире зафиксированы обрушения и повреждения зданий и различных построек.