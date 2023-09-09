Москва, 9 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате землетрясения в Марокко нет граждан России. Об этом 9 сентября сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, её слова привела пресс-служба ведомства.

Wang Dongzhen/Global Look Press

Дипломат выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия.

«Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что количество погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820 человек. Ещё 672 человека получили ранения, из них 205 пребывают в критическом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу землетрясения. Российский лидер попросил его передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым во время землетрясения.

В ночь на 9 сентября на территории Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, административного центра области Марракеш-Сафи, в котором проживает свыше 839 тысяч человек.

В Марракеше открыли экстренный уличный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.