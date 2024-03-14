Материалы с тегом «АЭС»
Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
Президент России Владимир Путин 14 марта дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом говорится на сайте Кремля. «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы даём старт сразу двум масштабным, значимым проектам — созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной...
14 марта 2024
Путин принял участие в церемонии начала строительства ВСМ до Петербурга
Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС). ВСМ Москва — Петербург пройдёт по...
новость часа
14 марта 2024
МИД назвал призывы к возвращению ЗАЭС Украине нарушением целостности России
Россия рассматривает любые призывы к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля как попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД России заявлении. «Особо подчеркиваем, что любые резолюции...
13 марта 2024
Курская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атак украинских беспилотников
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотников. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы станции. «Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и №...
12 марта 2024
Корпус реактора для АЭС «Пакш-2» начнут изготавливать в апреле
Создание корпуса реактора для атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии начнётся на предприятиях «Росатома» в апреле, а первый бетон в фундамент можно будет залить до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после встречи в...
12 марта 2024
На Украине снизили мощность одной из трёх АЭС
На Украине снизили мощность энергоблоков одной из атомных электростанций. Как стало известно 5 марта, причиной послужил вывод в ремонт высоковольтной линии электропередачи. «В ремонт выведена одна воздушная высоковольтная линия 330 кВ. В этой связи снижена мощность энергоблоков одной из АЭС», —...
5 марта 2024
Два реактора АЭС «Шинон» во Франции остановили из-за пожара
Во Франции временно остановили работу двух энергоблоков после пожара на АЭС «Шинон», сообщила 10 февраля радиостанция France Bleu. «Около 2:40 ночи (04:40 мск) с пятницы на субботу на АЭС «Шинон» вспыхнул пожар. Главный трансформатор энергоблока №3 загорелся. Два производственных блока остановили...
новость часа
10 февраля 2024
В Японии заметили дым на первом энергоблоке АЭС «Цуруга»
Задымление заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в префектуре Фукуи в центральной части Японии. Об этом 8 февраля сообщил телеканал NHK. Информация о задымлении поступила около 06:30 по местному времени 8 февраля. Дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. По данным...
новость часа
8 февраля 2024
Эколог рассказала, чем чревата утечка радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»
Инцидент с утечкой радиоактивной воды на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» мог произойти из-за переполненности резервуаров, считает эколог, член «Российского экологического общества» Виолетта Чёрная. 7 февраля японские СМИ сообщили, что на АЭС, которая была повреждена в 2011 году...
7 февраля 2024
На АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды
На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщила 7 февраля компания-оператор Tokyo Electric Power ( TEPCO ). «Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы», — говорится в сообщении. Помимо этого отмечается, что сотрудники зафиксировали наличие радиоактивных...
7 февраля 2024
Глава МАГАТЭ пересёк линию соприкосновения в Запорожской области
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля пересёк линию соприкосновения в Запорожской области. По информации «РИА Новости», глава МАГАТЭ направился в сторону Энергодара. Вместе с ним на Запорожскую АЭС проследовала группа наблюдателей...
7 февраля 2024
Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, АЭС и Сирию, заявил МИД Турции
В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предполагается обсудить ряд двусторонних вопросов и международную повестку дня, заявил 4 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В частности, предполагается, что Путин и Эрдоган обсудят газовый...
4 февраля 2024
На Курской АЭС навсегда остановили второй энергоблок после 45 лет работы
Второй энергоблок Курской атомной электростанции (АЭС) планово вывели из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы. Его мощности заменит строящийся блок с реактором ВВЭР-ТОИ, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом». «31 января в 04:01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с...
31 января 2024
Захарова подтвердила намерение Гросси в ближайшее время посетить Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время намерен посетить Россию. Об этом 28 января сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен...
28 января 2024
Путин и Ас-Сиси дали старт строительству энергоблока АЭС в Египте
Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января по видео-конференц-связи дали старт строительству четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Трансляцию торжественной церемонии провела пресс-служба Кремля. «По сути, начинается новый этап строительства...
новость часа
23 января 2024
Путин поучаствует в церемонии начала строительства блока № 4 АЭС «Дабаа»
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 АЭС «Дабаа», сообщили 22 января в пресс-службе Кремля. «23 января Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах...
22 января 2024
Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС «Эд-Дабаа»
Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на церемонии на строящейся египетской АЭС «Эд-Дабаа». Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Речь идёт о совместном участии в церемонии. Они выступят и дадут команду на заливку...
21 января 2024
Путин встретится со студентами и примет участие в мероприятиях Года семьи
Встреча со студентами и участие в мероприятиях в честь Года семьи включены в график президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом сообщили 21 января в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Глава государства встретится со студентами в честь Татьяниного дня...
21 января 2024
Постпред РФ заявил, что мины в районе ЗАЭС опасны только для диверсантов
Мины, обнаруженные экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по периферии Запорожской АЭС, представляют угрозу только для диверсантов, заявил 20 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщало ИА Регнум, ранее МАГАТЭ...
новость часа
20 января 2024
Путин примет участие в церемонии заливки бетона в новый блок египетской АЭС
Участие президента РФ Владимира Путина в церемонии заливки бетона в основание 4-го энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января. «Оно [участие Путина] готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше...
19 января 2024