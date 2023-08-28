Москва, 28 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Из-за сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» выросла напряженность, касающаяся любых продуктов, произведённых в Японии, и это может быть одной из причин закупки гражданами КНР соли в России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сотрудники пункта пропуска Пограничный в Приморском крае обнаружили, что граждане Китая начали вывозить соль из России на фоне сброса радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии. Таможенники данного пропускного пункта отметили, что раньше такого ажиотажа на соль не было.

Эколог Пинаев согласился, что из-за сброса воды с АЭС действительно существует некоторая напряженность, которая касается любых продуктов, произведенных в Японии — в том числе рыбы и морепродуктов. Но эколог развеял опасения о соли — возможность радиационного заражения человека через этот продукт минимальна.

«Сбрасываемые воды очищены от всех радионуклидов, кроме трития. Но отбор воды для производства морской соли в районе «Фукусимы» не предполагается, да и соль при получении из морской воды подвергается выпариванию. Таким образом вероятность присутствия трития в морской соли, произведённой в Японии, минимальна», — отметил Пинаев.

При этом эколог обратил внимание, что реальная опасность исходит от употребления заражённой рыбы и других морепродуктов. По его словам, при попадании трития внутрь организм будет облучаться изнутри — кожные покровы не защитят. А потому страны — соседи Японии — сейчас активно ищут альтернативу продукции Токио.

Однако, вывоз соли гражданами КНР нельзя назвать эффективным и обоснованным действием, считает доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. Она допустила, что, если жители Китая закупают в России йодированную соль, то так пытаются обезопасить себя и своих близких от возможного заражения, следуя популярному мнению о пользе йода.

«Использование йодированной соли в качестве защиты от радиации мало эффективно. Более эффективны таблетки йодида калия. Мы и раньше наблюдали рост закупок препарата йодида калия, — это всегда связано с сообщениями или об увеличении уровня радиации, или возможной аварии на АЭС. Однако это вовсе не панацея — препараты йода защищают только щитовидную железу от поступления радиоактивных изотопов йода. Что касается йодированной соли — это профилактика йододефицита, не более», — рассказала Ледащева.

Она отметила, что наиболее эффективно принимать препарат йода в первый час после радиационного заражения. При этом профилактически принимать йод бесполезно, а в некоторых случаях и вредно, поскольку, как напомнила эксперт, существуют заболевания, связанные с переизбытком йода в организме.

24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Роспотребнадзор взял на усиленный контроль рыбную продукцию из Японии. В пресс-службе отметили, что усиленный санитарный контроль ввели из-за начала сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов с повышенным содержанием радионуклидов.

Ранее власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из 10 префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.