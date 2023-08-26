Токио, 26 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Следов трития в рыбе, которую выловили в районе сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, не нашли, сообщило 26 августа управление рыболовства Японии.

A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

На анализ были взяты пробы тканей рыб, выловленных 25 августа в пяти километрах от места сброса воды.

Аналогичную информацию сообщил Tokyo Electric Power — оператор «Фукусимы-1». Пробы взяли в десяти различных зонах в радиусе трёх километров от места сброса воды.

Тритий — радиоактивный изотоп водорода. Он представляет радиационную опасность при вдыхании, поглощении с пищей.

Япония утверждает, что сбрасывает в океан очищенную воду. Как рассказал ИА Регнум Сергей Мухаметов, полной очистки добиться нельзя.

При попадания трития внутрь организма происходит радиоактивное отравление, поскольку частицы проходят через слизистые оболочки. Он будет накапливаться в организме.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал начало сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

24 августа начался сброс воды, которой скопилось с момента аварии свыше 1,25 млн т. Эту воду использовали для охлаждения реакторов, когда на станции в 2011 году произошло ЧП.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что представители агентства работают на месте.

МИД Китая выразил протест Японии.

24 августа в МИД РФ заявили, что японская сторона должна предоставить всю информацию заинтересованным странам по сбросу воды. Роспотребнадзор заявил, что с 8 июля взял под усиленный контроль качество продукции рыбного промысла из Японии.