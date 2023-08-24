Пекин, 24 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Власти Китая выступили против сброса Японией воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» и потребовали его прекратить. Об этом 24 августа заявил официальный представитель МИД КНР, его слова привело Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал китайский дипломат, власти Японии начали сброс загрязненной при аварии на «Фукусиме» воды в океан, несмотря на серьёзные сомнения и противодействие мирового сообщества в этом вопросе.

«Китай решительно выступает против, решительно осуждает это и уже направил японской стороне официальное представление с требованием прекратить эти неправомерные действия», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Японии начали сброс очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. К концу марта 2024 года планируется слить свыше 30 тысяч тонн такой воды, а весь процесс должен занять несколько десятилетий.

Китай и Россия 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС. Также страны высказали недоверие по поводу такого решения Токио и отметили необходимость подробно обсудить все возможные безопасные проекты.