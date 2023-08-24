Токио, 24 августа, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» начали в Японии 24 августа. С АЭС к концу марта 2024 года будет слито более 30 тысяч тонн жидкости, а сам процесс займёт несколько десятилетий.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме-1». Авария вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате аварии в реакторах трёх энергоблоков расплавилось ядерное топливо, прожегшее защитные оболочки. Демонтаж атомной электростанции планируют завершить к 2050 году.

Как передавало ИА Регнум, решение о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» приняли 22 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, перед принятием решения была подтверждена полная готовность к безопасному сбросу воды со стороны всех профильных ведомств и министерств.