В ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Целью дрона был столичный деловой квартал «Москва-сити», который уже подвергался атакам сравнительно недавно — в конце июля. Тогда в результате налёта украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады двух небоскрёбов. На сей раз обломки дрона упали на здание одного из павильона «Экспоцентра» близ «Москвы-сити». Жертв и возгораний не было.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По информации Минобороны, противник предпринял террористическую атаку около 4 часов утра. После «воздействия средств поражения» ПВО украинский беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, уточнили в военном ведомстве.

Илья Лазарев/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Утром того же дня стало известно, что полёты в аэропорты Москвы — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — были временно ограничены в целях обеспечения безопасности, о чём проинформировали в Росавиации. «В 04:30 по московскому времени ограничения на приём и отправку рейсов были сняты», — говорится в сообщении. Пассажиры задержанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Днём 18 августа в одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-сити» провели массовую эвакуацию людей. По предварительной информации, причиной стало ложное сообщение о прилёте дрона, сообщил «Коммерсант».