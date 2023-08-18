Москва, 18 августа, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Полёты в аэропорты Москвы были временно ограничены в целях обеспечения безопасности. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА Регнум Аэропорт Домодедово

Отмечается, что утром 18 августа для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

«В 04:30 по московскому времени ограничения на приём и отправку рейсов были сняты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что семь рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, где они успешно приземлились. Так, три самолёта были направлены на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три рейса — в Пулково (Санкт-Петербург), и один рейс из Стамбула успешно совершил посадку в Минске.

Отмечается, что после отмены ограничений пассажиры данных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

Сейчас аэропорты Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Он уточнил, что обломки дрона упали около Экспоцентра. Здание одного из павильонов получило незначительные повреждения. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В июле деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате налёта украинских беспилотников оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. При атаке никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявила, что утро омрачила очередная «конвульсия киевского режима», который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.