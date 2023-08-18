Москва, 18 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В ночь на 18 августа в центре Москвы был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после воздействия средств поражения противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний нет.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта был уничтожен беспилотник. Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что в ночь на пятницу полёты в аэропорты Москвы были временно ограничены в целях обеспечения безопасности. Семь рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, где самолеты успешно приземлились. Так, три рейса были направлены на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург), и один рейс из Стамбула успешно совершил посадку в Минске.

В конце июля атакам беспилотников подвергся деловой центр «Москва-Сити». В результате налёта украинских дронов оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке никто не пострадал.