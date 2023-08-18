В одном из зданий «Москвы-Сити» провели эвакуацию из-за ложной тревоги
Москва, 18 августа, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-Сити» провели массовую эвакуацию людей, по предварительной информации, причиной стало ложное сообщение о прилёте дрона. Об этом 18 августа сообщил «Коммерсант».
«В соседнем здании IQ-квартала — пожарная тревога и эвакуация»,— приводит издание слова очевидца.
Отмечается, что в ходе эвакуации прозвучал сигнал пожарной тревоги, через 10 минут эвакуация была завершена, посетители и сотрудники смогли вернуться в башню A IQ-квартала.
Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов были временно ограничены полёты в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Он уточнил, что обломки дрона упали около Экспоцентра.
Собянин 30 июля сообщил о том, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. По словам мэра, при атаке никто не пострадал.