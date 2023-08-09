Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде возросло до 56. Об этом вечером 9 августа сообщил в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. «Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, шесть из них — в реанимации», — проинформировал глава региона.

МЧС России/ТАСС

У шестерых пострадавших, помещенных в реанимацию, — ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии, уточнил губернатор. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести. «Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — сообщил Воробьёв.

Пресс-служба губернатора Московской области

Валерия Кузнецова/ТАСС

МЧС России/ТАСС

Взрыв, напомним, прогремел утром 9 августа на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Первоначально сообщалось о ЧП на Загорском оптико-механическом заводе. Позже руководство завода пояснило, что склад прилегает к территории предприятия, но не входит в нее.

МЧС России/ТАСС

ТАСС Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

РИА Новости/Кирилл Зыков

На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба, которое было видно за несколько километров. В многоэтажках на двух прилегающих к месту инцидента улицах ударной волной выбило стёкла, всего пострадало 38 многоквартирных домов. Также частично разрушены социальные объекты: школы № 19 и № 21, спорткомплекс «Луч», магазин, сообщил губернатор области.

Софья Сандурская/ТАСС

МЧС РФ/РИА Новости Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

По словам Воробьева, спасатели, которые ведут разбор разрушенного здания, сообщают: под завалами могут находится пять человек. Троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. «Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — сообщил губернатор Московской области.

Софья Сандурская/ТАСС Окна, выбитые в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Софья Сандурская/ТАСС Вид на здание Загорского оптико-механического завода

МЧС России/ТАСС

«Всем людям обязательно поможем — нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал», — подчеркнул Воробьёв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.