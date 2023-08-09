Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. На месте взрыва в городе Сергиевом Посаде в Московской области образовалось облако в виде огромного гриба.

Валерия Кузнецова/ТАСС

«Облако», образовавшееся после взрыва, наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825091" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Такой гриб сейчас наблюдают жители Сергиев Посада и населенных пунктов

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. ЧП произошло на складе с пиротехникой оптико-механического завода.

Пострадали шесть человек. Пока официального подтверждения этих данных пока нет.