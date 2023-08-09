Появились кадры с места взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. На месте взрыва в городе Сергиевом Посаде в Московской области образовалось облако в виде огромного гриба.
Валерия Кузнецова/ТАСС
«Облако», образовавшееся после взрыва, наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП.
Такой гриб сейчас наблюдают жители Сергиев Посада и населенных пунктов
Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. ЧП произошло на складе с пиротехникой оптико-механического завода.
Пострадали шесть человек. Пока официального подтверждения этих данных пока нет.