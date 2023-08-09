Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал «112».

Соцсети

«Предварительно, беспилотник ударил по зданию», — говорится в публикации.

По данным канала, взрыв прогремел на территории оптико-механического завода.

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Сведений о пострадавших пока нет.

На место выехали экстренные службы.

Ранее в ночь на 9 августа ИА Регнум сообщило об очередной попытке боевых беспилотников атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что один дрон в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Это не первая попытка украинской армии атаковать Москву. Так, 6 августа силы ПВО около 11 часов утра уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к городу.