В Сергиевом Посаде прогремел взрыв
Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал «112».
Соцсети
«Предварительно, беспилотник ударил по зданию», — говорится в публикации.
По данным канала, взрыв прогремел на территории оптико-механического завода.
Сведений о пострадавших пока нет.
На место выехали экстренные службы.
Ранее в ночь на 9 августа ИА Регнум сообщило об очередной попытке боевых беспилотников атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что один дрон в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
Это не первая попытка украинской армии атаковать Москву. Так, 6 августа силы ПВО около 11 часов утра уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к городу.