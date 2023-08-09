Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. После взрыва на складе на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 56 человек. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

МЧС России/ТАСС

«Тридцать человек сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он уточнил, что ещё 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

Воробьёв добавил, что спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы.

«Там ещё могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое», ― указал губернатор.

На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа на территории оптико-механического завода. На месте ЧП образовалось облако в виде огромного гриба, которое было видно за несколько километров. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

По данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, от взрыва повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс «Луч», две школы ― №19 и 21, здание Сергиево-Посадского колледжа, а также несколько десятков многоквартирных домов.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

В Следственном комитете исключили вервию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл в результате атаки беспилотника на завод. Ранее об этом заявил и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.