С космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, который, как сообщается, был выведен на орбиту «в интересах Минобороны России». Успешный запуск провели 7 августа боевые расчеты космических сил ВКС, сообщили в военном ведомстве.

Министерство обороны РФ Пуск боевыми расчетами ВКС РФ ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк

Запущенный спутник в расчётное время был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск, сообщили позже в военном ведомстве. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2569».

Министерство обороны РФ Начальник космодрома «Плесецк» полковник Николай Башляев слушает доклад боевого расчета ВКС РФ

Подготовка боевыми расчетами ВКС РФ к пуску ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с Государственного испытательного космодрома Плесецк

Министерство обороны РФ

Ещё одну ракету-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Восточный в Амурской области утром 8 августа. Старт планируется провести в ночь с 11 на 12 августа. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования.

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» Установка ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный

Министерство обороны РФ Транспортировка ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б»

«Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» Установка ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» Установка ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» Установка ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный

Ранее, 27 июня, с космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» и более чем четырьмя десятками сопутствующих космических аппаратов.

«Союз-2.1б» — одноразовая трёхступенчатая ракета-носитель. Разработан и изготавливается на базе серийного носителя «Союз-У» с применением усовершенствованных жидкостных ракетных двигателей. Головной разработчик — самарский ракетно-космический центр «Прогресс».