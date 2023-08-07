Москва, 7 августа, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Спутник, запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк 7 августа, выведен на орбиту. Об этом в оборонном ведомстве сообщили в понедельник.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении Минобороны.

С космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают штатно. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2569». В Минобороны уточнили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение на орбиту прошли штатно. Сведения о спутнике внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ранее ИА Регнум сообщало о старте «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для Минобороны с космодрома «Плесецк». Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, запуск ракеты-носителя провели боевые расчёты космических войск ВКС в 16:20 (совпадает с мск) с космодрома в Архангельской области.