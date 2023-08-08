Космодром «Восточный», Амурская область, 8 августа, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б», на борту которой находится автоматическая станция «Луна-25», вывезли и установили на стартовом столе космодрома «Восточный». Об этом 8 августа сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости Установка ракеты «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный

«Сегодня (8 августа. — Прим. ред.) ракета космического назначения «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома «Восточный», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после того, как ракета-носитель была установлена на стартовом комплексе космодрома в вертикальное положение, специалисты Роскосмоса продолжили готовить её к запуску. Старт ракеты запланирован на 02:11 мск 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что старт ракеты-носителя со станцией «Луна-25» намечен на 11 августа. Это будет первый за почти 50 лет полёт отечественной станции к Луне.

«Луна-25» станет первой отечественной станцией, которая произведёт посадку в околополярной области Луны, где у местности сложный рельеф. До этого лунные станции садились на естественный спутник Земли в зоне экватора. Автоматическая станция «Луна-24» была отправлена Советским Союзом в 1976 году.