Плесецк, Архангельская область, 7 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для Минобороны успешно стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом 7 августа сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что запуск ракеты-носителя с военным спутником провели боевые расчеты космических войск ВКС в 16:20 (совпадает с мск) с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») провело успешные контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191, предназначенного для ракет-носителей семейства «Ангара». Однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-191 работает на керосине и жидком кислороде.

До этого 27 июня с космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М». Также на борту ракеты были ещё 42 попутных космических аппарата.

Позднее метеоспутник «Метеор-М» № 2-3 успешно вышел на заданную околоземную орбиту. Космический аппарат будет изучать природные ресурсы Земли, а также вести мониторинг климата и окружающей среды.