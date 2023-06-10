Президент РФ Владимир Путин посетил Краснодарский край. Глава государства встретился с руководителями зарубежных делегаций, принимавших участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Сочи.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с главами правительств стран ЕМПС и совета глав правительств СНГ

На встрече с главами правительств президент призвал энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавая отдельные проекты, в том числе под общими марками — «Сделано в Евразэс» и «Сделано в СНГ». По словам Путина, важно, чтобы такие бренды стали узнаваемыми и популярными у потребителей.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Россия. Краснодарский край. Федеральная территория «Сириус». Президент России Владимир Путин (справа) во время встречи с премьерами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и совета глав правительств СНГ

Российский лидер подчеркнул, что экономика РФ не будет отгораживаться от мировой, особенно от перспективных центров развития.

«Это не значит, что мы всё всегда любой ценой должны производить у себя — ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы, я так осторожно скажу, нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — сказал президент.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с главами правительств стран ЕМПС и совета глав правительств СНГ

Гавриил Григоров/ТАСС Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, президент России Владимир Путин и олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Ramil Sitdikov Встреча президента РФ Путина с главами правительств стран ЕМПС и совета глав правительств СНГ

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Посещение президентом РФ Путиным Академии единоборств в центре «Сириус»

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Посещение президентом РФ Путиным Академии единоборств в центре «Сириус»

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Посещение президентом РФ Путиным Академии единоборств в центре «Сириус»

Также 9 июня в Сочи Путин провёл встречи с лидерами ближайших союзников России по ЕАЭС и СНГ — президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча президента РФ Путина с президентом Белоруссии Лукашенко

В ходе беседы с Лукашенко Путин рассказал, что размещение на территории Белоруссии российских стратегических вооружений начнётся после 7–8 июля, после того как завершатся подготовительные работы.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время встречи в резиденции «Бочаров ручей»