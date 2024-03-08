Материалы с тегом «СНГ»
Украина вышла из соглашения СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
Украинское правительство приняло решение о выходе Украины из соглашения с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён Росфинмониторингом в список...
8 марта 2024
Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ, заявили в МИД
Страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что западные страны активно внедряют методы...
1 февраля 2024
В Киеве одобрили выход из договора СНГ о льготах ветеранам
Украинское правительство приняло решение выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 5 января сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. В своем Telegram-канале он уточнил, что одобрен проект...
5 января 2024
Зеленский подписал указ о выходе Украины из ещё одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, говорится в указе, опубликованном 2 января на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского. «Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в...
2 января 2024
РФ в год председательства в СНГ уделит внимание укреплению военной сферы
Российская Федерация в год председательства в СНГ будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности, говорится в концепции председательства РФ в СНГ, опубликованной на сайте Кремля. Согласно документу, председательство будет направлено на обеспечение...
1 января 2024
Страны СНГ продолжат работу по защите и продвижению русского языка
Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения. Об этом говорится в концепции председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля. «Продолжится работа над...
1 января 2024
Россия в год председательства в СНГ уделит внимание импортозамещению
Россия в год председательства в Содружестве независимых государств (СНГ) уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарооборота между странами-участницами сообщества. Об этом говорится в концепции председательства России в СНГ в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля...
1 января 2024
Минимизация последствий санкций будет приоритетом председательства РФ в СНГ
Одним из приоритетов председательства России в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году станет минимизация последствий санкций. Об этом говорится в концепции, опубликованной 1 января пресс-службой Кремля. «В числе российских приоритетов также минимизация негативных последствий...
1 января 2024
Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году
Концепция председательства России в СНГ в 2024 году опубликована 1 января на сайте Кремля. Как говорится в документе, Москва будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности, уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных...
1 января 2024
Россия стала председателем в СНГ
Россия с 1 января 2024 года председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам. В 2023 году в СНГ председательствовала...
новость часа
1 января 2024
Песков: Ереван и Баку движутся к финализации работы по мирному договору
Руководство Азербайджана и Армении, очевидно, движется к финализации мирного договора, сообщил 27 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это...
27 декабря 2023
Песков рассказал об итогах неформального саммита СНГ
Лидеры стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам, сообщил 26 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы, плюс...
26 декабря 2023
Путин пригласил страны СНГ принять участие в создании «Интервидения»
Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». «Рассчитываем на вашу благожелательную реакцию и приглашаем все страны СНГ принять участие в реализации этих проектов», — сказал глава...
26 декабря 2023
Путин поздравил участников саммита СНГ с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров стран СНГ, прибывших на неформальный саммит в Санкт-Петербург, и пожелал им счастья и благополучия. «Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на...
26 декабря 2023
Путин пригласил лидеров СНГ на открытие «Игр будущего» в Казань
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом он заявил во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге вечером 26 декабря. «Хотел бы пригласить всех вас в качестве почётных гостей на церемонию торжественного...
26 декабря 2023
Путин: Россия продолжит переход на нацвалюты в расчётах со странами СНГ
Россия продолжит работу по переходу на нацвалюты в расчётах со странами Содружества Независимых Государств и постарается сделать этот процесс более активным, заявил президент Владимир Путин 26 декабря на неформальном саммите СНГ. «Убеждены, что это позволит надёжнее обеспечить экономический и...
26 декабря 2023
Россия будет выстраивать работу по безопасности в СНГ, заявил Путин
Россия при председательстве в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году будет конструктивно выстраивать работу по безопасности и стабильности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом 26 декабря заявил президент Владимир Путин. «В конструктивном ключе будем стараться выстраивать...
26 декабря 2023
Путин указал на важность усилий СНГ по борьбе с фальсификацией истории
Сотрудничество стран СНГ в вопросах борьбы с фальсификацией истории и нацизмом по-прежнему востребовано, заявил президент России Владимир Путин в начале неформальной встречи глав стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге. «Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано...
26 декабря 2023
Алиев и Пашинян обменялись рукопожатиями на саммите СНГ
На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге прошла первая с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Алиев и Пашинян при встрече обменялись рукопожатиями. На экскурсии, которую...
26 декабря 2023
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее в Гатчине
Во время поездки участников неформального саммита СНГ на экскурсию в музей-заповедник «Павловск» президент России Владимир Путин рассказал, что в Ленинградской области есть также музей «Гатчина». «Гатчина — это ещё один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет...
26 декабря 2023