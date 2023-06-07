Около сотни человек заблокированы и нуждаются в эвакуации из затопленных дач в Корсунке близ города Новая Каховка. Об этом сообщил 7 июня глава администрации города Владимир Леонтьев. 6 июня люди, которых эвакуировали из районов Новой Каховки, пострадавшие после разрушения Каховской ГЭС, подверглись атаке украинского беспилотника, сбросившего самодельное взрывное устройство, передал ТАСС сообщение мэра. Гибели пострадавших чудом удалось избежать, подчеркнул Леонтьев.

Алексей Коновалов/ТАСС Дом культуры Новой Каховки

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, начавшийся после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС, продолжается. Каждую секунду сбрасывается до 30 тыс. кубометров воды, сообщили власти Новой Каховки.

Разрушение «задвижек» дамбы ожидаемо привело к наводнению в прибрежных районах Херсонской области — как освобожденных российскими войсками, так и остающихся под оккупацией ВСУ. Так, появились видео, подтверждающие затопление частного сектора в оккупированном Херсоне. На контролируемом Россией левобережье Днепра полностью ушло под воду упомянутое выше село Корсунка, в населенных пунктах Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери дома оказались затопленными по крыши.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 17 человек, спасавшихся от наводнения на крышах своих домов в Корсунке.

Алексей Коновалов/ТАСС Новая Каховка. Пожилая женщина во время эвакуации

Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель во дворе дома на подтопленном садовом участке в Новой Каховке

Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель внутри жилого дома на подтопленном садовом участке в Новой Каховке

Сама же Новая Каховка стала первым населённым пунктом, который наиболее пострадал от сброса воды. В городе были затоплены набережная, парк, яхт-клуб, Дом культуры, и вода приближается к жилым кварталам. К полудню 7 июня благодаря ясной и сухой погоде улицы города постепенно начали освобождаться от воды, но центральная площадь города остаётся подтопленной, передал ТАСС.

Алексей Коновалов/ТАСС Новая Каховка. Центр города

Алексей Коновалов/ТАСС Центр Новой Каховки

Алексей Коновалов/ТАСС Дом культуры

В городской администрации уже заявили о риске заражения воды после затопления городского кладбища. МЧС и другие службы регулярно берут пробы воды, проверяя её химический состав на предмет соответствия норме (пока отклонений не выявлено).

В Новой Каховке при этом начали частично включать электроэнергию — а когда вода спадёт, начнётся обеззараживание подготовленных территорий, сообщил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Полностью затопило и город Алёшки. Там отсутствует связь и отрезаны пути сообщения. К тому же и без того тяжелую ситуацию осложняет лесной пожар, начавшийся после обстрела со стороны ВСУ. Для эвакуации местных жителей используют высокопроходимые грузовики — КамАЗы и «Уралы». Из Крыма направляются спасательные лодки МЧС. «Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Алексей Коновалов/ТАСС Алешки

Алексей Коновалов/ТАСС Алешки. Подтопление в городе

Алексей Коновалов/ТАСС Алешки. Автомобиль на трассе на въезде в город

В Херсонской области введут режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, 7 июня сообщил Алексеенко. Для эвакуированных из пострадавших районов развернуто больше четырех десятков пунктов временного размещения.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Он также призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами на «Северных потоках» и с фальсификацией в городе Буче.

Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления территорий СК РФ возбуждено уголовное дело о теракте.