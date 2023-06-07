Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Из Каховского водохранилища каждую секунду сбрасывается более 30 тыс. кубометров воды, сообщил 7 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Сейчас более 30 тыс. кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению», — сказал он в эфире Первого канала.

Леонтьев уточнил, что такой объём воды подмывает дамбу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Леонтьев заявил, что в Новой Каховке после разрушения ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения.

По его словам, сотрудники МЧС и все соответствующие службы работают, 6 июня были отобраны пробы воды, результате показал, что химический анализ пока соответствует нормам.