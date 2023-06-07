Херсон, 7 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. В Херсонской области введут режим ЧС регионального уровня. Об этом 7 июня написал в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Таисия Воронцова/РИА Новости Подтопление стадиона «Энергия» в Новой Каховке

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня», — отметил он, добавив, что это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Каховской ГЭС, в результате чего разрушились «задвижки», вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению, из-за разрушения ГЭС оказались смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра.

Глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев заявил, что в Новой Каховке после разрушения ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения. По его словам, сотрудники МЧС и все соответствующие службы работают, 6 июня были отобраны пробы воды, результат показал, что химический анализ пока соответствует нормам.

Он также отметил, что из Каховского водохранилища каждую секунду сбрасывается более 30 тыс. кубометров воды. Леонтьев уточнил, что такой объём воды подмывает дамбу.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня из-за разрушения Украиной дамбы гидроэлектростанции. Он отметил, что, по оценкам специалистов по гидрографии, максимальный уровень разлива воды ожидается сегодня, 7 июня. С 10 июня уровень должен начать снижаться, а к 20 июня вода уйдёт в Чёрное море.

в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС город Алёшки оказался почти полностью затоплен. 6 июня началась эвакуация из этого и других населённых пунктов, пострадавших из-за ЧП.