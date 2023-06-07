Херсон, 7 июня, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, когда вода спадёт, начнётся обеззараживание подготовленных территории, сообщил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки

«В водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды, нужно провести лабораторный анализ для того, чтобы можно было понимать, можно ее использовать или нет», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

Он добавил, что в Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, в ближайшие 2–3 дня, как только вода ещё больше уйдёт, власти начнут обеззараживание территорий, чтобы не допустить инфекционных заболеваний.

Ситуация остаётся напряжённой, но полностью контролируемой, заключил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.