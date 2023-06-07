Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. На корсунских дачах после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий остаются заблокированными до 100 человек, сообщил 7 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Владимир Леонтьев

«Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент — около 100 человек — требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала.

Он также добавил, что ВСУ ударили по городу из беспилотника во время эвакуации жителей подтопленных районов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, когда вода спадёт, начнётся обеззараживание подготовленных территорий.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.