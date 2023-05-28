В Турции состоялся второй тур президентских выборов. В решающей битве за голоса избирателей сошлись действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Berkcan Zengin/Global Look Press/Keystone Press Agency Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Избирательные участки были открыты до 17:00 по местному времени, после этого сразу начался подсчёт голосов.

В первом туре небольшой перевес получил Эрдоган — за него проголосовали 49,5% избирателей, в то время как Кылычдароглу отдали предпочтение 44,88%. Однако перед заключительным этапом уверенность в своей победе выразили оба кандидата.

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Bilal Seckin/Global Look Press/Keystone Press Agency Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу пообещал, что если выиграет президентскую гонку, то новые власти страны выселят из Турции всех сирийских беженцев.

«У нас нет намерения посылать их в Европу. Мы не хотим создавать проблемы, мы хотим решить их с помощью рациональной политики», — сказал кандидат немецкому СМИ.

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Turkish Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Gunsu Ozmen/Global Look Press/Keystone Press Agency Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Bilal Seckin/Global Look Press/Keystone Press Agency Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Пришедший проголосовать Эрдоган раздал деньги подросткам, которые находились на избирательном участке в Стамбуле. В руках у Эрдогана были купюры, как заметили журналисты, достоинством 200 турецких лир, что соответствует примерно 800 рублей по текущему курсу.

«Призываю всех братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов выборов. Настало время защитить волю нашего народа», — написал Эрдоган на своей странице в Twitter, как только закрыли избирательные участки.

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Petrov Sergey/Global Look Press Второй тур президентских выборов в Турции, 2023 год

Турецкий лидер поблагодарил тех, кто в день выборов с самого утра «самоотверженно работал на избирательных участках».

Согласно предварительным данным, которые публикуют турецкие СМИ, Реджеп Эрдоган уверенно опережает своего соперника, набирая около 60% голосов.