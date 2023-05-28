Анкара, 28 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. По данным обработки 28,1% бюллетеней, во втором туре выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,2% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 40,8%, сообщили в ЦИК Турции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Второй тур выборов в Турции

В первом туре выборов 14 мая действующий глава государства Эрдоган набрал 49,52% голосов, кандидат от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. Прогнозы социологов разошлись, но все эксперты полагают, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

В день второго тура голосования в крупных городах Турции были усилены меры безопасности. Безопасность выборов обеспечивают 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов и силовых служб. В ЦИК Турции заявили, что существенных нарушений в ходе второго тура выявлено не было.