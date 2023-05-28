Стамбул, Турция, 28 мая, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздал деньги подросткам, которые находились на избирательном участке в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства. Об этом 28 мая сообщает ТАСС.

Алексей Филиппов/РИА Новости Реджеп Эрдоган на одном из избирательных участков в Стамбуле

Отмечается, что в руках у Эрдогана были купюры достоинством 200 турецких лир (около 800 рублей по текущему курсу).

28 мая в Турции проходит второй тур президентских выборов. В нём принимают участие Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал около 49,5% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая во время первого тура выборов Эрдоган также раздавал деньги на избирательном участке.