Материалы с тегом «Реджеп Тайип Эрдоган»
Песков заявил, что точных сроков визита Путина в Турцию пока нет
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, в настоящий момент чётких сроков нет, заявил 13 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент чётких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим...
13 марта 2024
Эрдоган ожидает визита Путина по окончании выборов в Турции
Визит президента России Владимира Путина ожидают в Турции после муниципальных выборов, заявил 12 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед аккредитованными в стране послами. «После выборов мы примем в качестве гостя господина Путина», — сказал Эрдоган. Муниципальные выборы...
12 марта 2024
Эрдоган заявил, что мирные планы по Украине не будут реализованы без РФ
Планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что ранее уже предлагал в том числе и представителям киевского режима...
новость часа
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Политолог: очередной шаг Зеленского лишил Эрдогана шансов на «джекпот»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выдвинув на совместной с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пресс-конференции неадекватное по сути требование к России капитулировать, просто отрабатывает повестку своего основного покровителя — Великобритании. Но никакой выгоды в «заморозке» конфликта...
9 марта 2024
Зеленский попал в неприятную ситуацию на пресс-конференции с Эрдоганом
Переводчик главы киевского режима Владимира Зеленского не смог перевести слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время пресс-конференции, прошедшей в Стамбуле в пятницу, 8 марта. На пресс-конференции синхронист не смог внятно перевести слова Эрдогана с турецкого языка на украинский...
9 марта 2024
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
Владимир Зеленский выступил против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Об этом глава киевского режима заявил в пятницу, 8 марта, на совместной с турецким лидером пресс-конференции в Стамбуле. «Мы хотим получить результат —...
новость часа
9 марта 2024
Киев заявил о договоренностях с Анкарой об общих проектах в оборонной сфере
Киев и Анкара на уровне правительств и компаний достигли договоренностей о совместных проектах в оборонной сфере, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он сообщил, что встречался с...
8 марта 2024
Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы, которые пройдут 31 марта, станут для него последними с учётом законодательства. Об этом глава государства заявил в пятницу, 8 марта. «Это финал для меня, в соответствии с мандатом, данным законом, это мои последние выборы. По...
8 марта 2024
Эрдоган заявил о готовности Турции провести мирные переговоры РФ и Украины
Анкара подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины, заявил 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов», — признал он после переговоров с главой...
новость часа
8 марта 2024
Зеленский собрался встретиться в Турции с производителями оружия
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время запланированного на 8 марта визита в Турцию проведёт переговоры с производителями вооружений. Об этом сообщили в его офисе. «Отдельное внимание будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. Зеленский посетит верфи, на которых...
8 марта 2024
В Турции анонсировали визит Зеленского в Стамбул 8 марта
Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu. По данным издания, Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудит ход конфликта на Украине, ситуацию с зерновой сделкой, а...
8 марта 2024
СМИ: Турция проведёт крупную наземную операцию против курдов в Ираке
Турецкие военные в ближайшие месяцы проведут крупную наземную операцию против курдов на севере Ирака, сообщила 7 марта газета Hürriyet. Обозреватель Абдулкадир Сельви напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные после заседания правительства, о том, что Анкара собирается...
7 марта 2024
В администрации Эрдогана сообщили о подготовке визита Путина в Турцию
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. «Ведётся подготовка. По срокам ничего нового», — передаёт слова представителя администрации...
2 марта 2024
Эрдоган назвал причину провала переговоров Москвы и Киева
Усилия Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной пошли прахом из-за отсутствия поддержки — фактически саботированы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума. «Здесь, в Анталье был дан старт...
1 марта 2024
Мединский заявил о готовности поехать на переговоры с Украиной
Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турции при условии, что будет соответствующее поручение. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский 29 февраля. «Дадут поручение — поедем», — цитирует Мединского издание Life.ru, комментируя недавние слова турецкого лидера Реджепа...
29 февраля 2024
Эрдоган заявил, что Турция готова быть площадкой переговоров Москвы и Киева
Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мирные инициативы в отношении конфликта на Украине могут быть успешными только в том случае, если в переговорах будут принимать участие представители обеих сторон...
28 февраля 2024
Эрдоган заявил, что Путин пообещал не затягивать с поездкой в Турцию
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал не затягивать с поездкой в Турцию, заявил Эрдоган 26 февраля. Визит главы российского государства состоится не в самое ближайшее время, отметил президент Турции. «В самой обозримой...
26 февраля 2024
Песков сообщил, что визит Путина в Турцию состоится после выборов
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится после президентских выборов в России. Об этом 26 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «До выборов — нет. До выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента», — сказал...
26 февраля 2024
Путин поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана. «Наш президент Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы...
26 февраля 2024