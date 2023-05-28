Анкара, 28 мая, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Если кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу выиграет выборы, новые власти страны выселят из Турции всех сирийских беженцев, с таким заявлением политик выступил 28 мая, в день второго тура выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

Турция поможет в восстановлении Сирии и таким образом обеспечит гражданам этой страны жить у себя дома, а не в Турции, сказал Кылычдароглу в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag. При этом он отметил, что для восстановления Сирии потребуется и финансовая помощь Евросоюза.

«У нас нет намерения посылать их (беженцев. — Прим. ред.) в Европу. Мы не хотим создавать проблемы, мы хотим решить их с помощью рациональной политики», — сказал кандидат немецкому СМИ.

Ранее Кылычдароглу в ходе избирательной кампании, за несколько дней перед вторым туром, заявил, что все «десять миллионов» беженцев из Сирии будут отправлены обратно на родину. Наблюдатели отмечают ужесточение риторики кандидата от оппозиции после первого тура и считают, что он таким образом выполняет рекомендации своих советников.

Действующие власти Турции ранее заявили, что оценки Кылычдароглу о количестве сирийских беженцев в стране не соответствуют действительности. На самом деле в Турции около 5 млн беженцев, при этом более 1 млн из них — не из Сирии, отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В первом туре выборов президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, кандидат от оппозиционного альянса партий Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата выразили уверенность в своей победе во втором туре.