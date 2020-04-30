Президент РФ Владимир Путин 7 февраля 2020 года подписал указ о выплатах ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Так, для ветеранов предусмотрена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей. Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат сумму в размере 50 тысяч рублей.

Параллельно, вот уже несколько месяцев, в России и за рубежом проводится вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В то же время, российские власти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на более поздний срок. Такое же решение было принято в отношении всех публичных мероприятий, связанных с Днём Победы, и в их числе оказалась акция «Бессмертный полк»: в 2020 году это мероприятие состоится в онлайн-режиме.

О том, как проходит подготовка к торжественным мероприятиям и как чествуют ветеранов войны — в трансляции ИА REGNUM.

Обложка. Ветераны. Дарья Драй (c) ИА REGNUM