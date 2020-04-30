30 Апреля
17:38
Губернатор Куйвашев призвал отнестись к ветеранам с максимальной заботой
Сложная эпидемиологическая ситуация, кардинально изменившая планы по празднованию 75-летия Победы, не означает, что об этой великой дате, как и о поздравлении ветеранов, нужно забыть. Однако уделить внимание фронтовикам и труженикам тыла сейчас нужно с максимальной заботой об их здоровье. Об этом заявил 30 апреля губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства.
17:16
В Пензе почтили память написавших на стенах рейхстага:"А мы — из Пензы!»
В Пензе 30 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное водружению в Берлине над рейхстагом Знамени Победы.
16:55
На Ставрополье за год обеспечат жильем 28 ветеранов боевых действий
В Ставропольском крае в 2020 году обеспечат жильем 28 ветеранов боевых действий. Для этого из федерального бюджета выделено около 16 млн рублей.