Барнаул, , 17:56 — REGNUM Посвящённый героям Великой Отечественной войны стрит-арт фестиваль ТОК FEST в Барнауле завершится в День Победы, сообщили в управлении молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Все предложенные на конкурс эскизы посвящены Великой Отечественной войне — её героям, её символам, отражающим дух Победы.

По словам начальника регионального управления молодёжной политики Екатерины Четошниковой, ТОК FEST направлен на развитие и поддержку уличного искусства Барнаула с возможностью создания новых уличных арт-объектов.

Четошникова «У нас есть даже номинанты из других областей страны, в частности, из Новосибирска».

Фестиваль стартовал 4 мая, для участие в нём было подано 12 заявок, пять из которых вышли в финал. На ходящие по Барнаулу трамваи были нанесены эскизы. Теперь жюри ещё раз оценит работу художников и определит победителя.

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