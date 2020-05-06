Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 10:00 — REGNUM 20-летняя партизанка-разведчица из полка имени Лазо Ольга Ржевская на рассвете 6 января 1943 года попала в руки фашистских палачей. Каратели застали её больной в доме матери в маленькой смоленской деревушке Оболоновец. Промучив четыре дня и не добившись ни слова, фашисты отправили её в Ельню, а затем в Спас-Деменск. Потом перевезли в рославльскую тюрьму.

Каждый день водили её на допрос. Однажды утром вывезли во двор и поставили у виселицы. Удар офицерского сапога вышиб из-под ног табурет, Ольга повисла… Но девушку вынули из петли, вернули к жизни, чтобы через несколько дней расстрелять.