Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 18:30 — REGNUM Во Всеволожском лесничестве Ленинградской области в рамках всероссийской акции «Сад памяти» посадили аллею из 75 лип в честь 75-летия Победы и установили новый памятник на мемориале ленинградским девушкам, работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибшим от фашистского артобстрела 23 августа 1942 года.
Как сообщили 7 мая в пресс-службе областного правительства, к находящейся здесь с 1966 года стеле добавился мраморный памятник с именами погибших девушек. Кроме того, лесники расчистили территорию и разбили новую клумбу.
С сентября 1941 года во Всеволожском районе работал лесозаготовительный отряд молодых девушек, мобилизованных на заготовку дров. Они обеспечивали топливом электростанцию, заготавливали дрова для жителей блокадного Ленинграда. Девушки жили прямо на лесных делянках. 23 августа 1942 года лагерь был уничтожен артиллерийским обстрелом врага.
В рамках акции «Сад памяти» деревья также будут посажены в Приозерске, Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского района. Всего в лесах Ленинградской области запланировано 19 посадок.
Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине коронавирус не обнаружен лишь в одном районе