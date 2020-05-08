Москва, , 10:27 — REGNUM Абсолютное большинство граждан (93%) считают, что День Победы — это общий праздник для всех жителей России. Лишь 6% заявили, что это праздник для ветеранов, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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В День Победы дистанционно обязательно нужно провести «Минуту молчания» и транслировать по радио и ТВ (94%), а потом выйти на балкон своей квартиры и спеть песню «День Победы».

9 мая необходимо лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны по телефону или силами волонтеров и соцработников (84%). Также онлайн обязательно надо провести акцию «Бессмертный полк» (82%).

Опрос проведен 2 и 4 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ произвести праздничные артиллерийские салюты 9 мая в 22:00 по местному времени.

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