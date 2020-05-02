Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 2 мая 2020, 14:00 — REGNUM Михаил Блюмин — боец 321-го стрелкового полка — был связистом. Он верил в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о чём писал родным и знакомым. Последним оказалось письмо от 22 октября 1941 года. Родные узнали о гибели их героя лишь в конце апреля 1942 года.