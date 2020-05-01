Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 1 мая 2020, 16:00 — REGNUM Письмо cтаршего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи Ивана Моргунова жене и дочери от 26 декабря 1942 года. Погиб 19 августа 1943 года.